Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет

Фото: Національна поліція

Удень 1 вересня біля однієї з багатоповерхівок у місті Ізмаїл стався вибух, унаслідок якого постраждав 23-річний місцевий житель

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, чоловік виявив підозрілий предмет і взяв його до рук. Після цього стався вибух.

Постраждалого з численними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Поліція з'ясовує походження вибухового предмета та всі обставини інциденту.

Правоохоронці закликають громадян не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення – слід негайно повідомити про знахідку до ДСНС (101) або поліції (102).

Нагадаємо, на Сумщині через вибух патрона постраждав 14-річний хлопець. Він нагрів його газовим пальником. Хлопець знайшов патрон на вулиці й хотів зробити з нього брелок.

Раніше на Херсонщині чоловік отримав вибухову травму, взявши в руки дрон.