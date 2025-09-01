На Одещині військовозобов’язаного чоловіка намагались вивезти до Молдови, приховавши у вантажівці з напоями

фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, водій вантажного автомобіля "Volvo" приховав свого "клієнта" в причепі вантажівки, а для його комфорту спеціально обладнав сховок із дерев’яного каркаса серед полетів із газованими напоями.

Прикордонники з’ясували, що організатор схеми, перебуваючи за кордоном, здійснював пошук охочих покинути країну через знайомих. Для співпраці він залучив пособника – водія вантажівки, який безпосередньо мав здійснювати незаконне переправлення. Коштувала така послуга 13 200 доларів США.

Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", тоді як його пасажиру загрожує лише штраф.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови. Ним виявився 33-річний житель Роздільнянського району.