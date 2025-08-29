15:45  29 серпня
29 серпня 2025, 15:15

На Одещині судитимуть водія, який на тротуарі травмував пенсіонерку

29 серпня 2025, 15:15
фото: Національна поліція
ДТП сталась у Білгород-Дністровському на вулиці Бугазька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 50-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Subaru Forester", не був уважним і допустив виїзд з дороги на тротуар, де скоїв наїзд на 74-річну жінку.

За клопотанням поліцейських на час досудового розслідування суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За скоєне водію загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Одещині мотоцикліст загинув після зіткнення з Mercedes. Водій легкового авто не постраждав, перевірка показала, що 64-річний чоловік був тверезий.

27 серпня 2025
07 серпня 2025
