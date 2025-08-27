10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 19:49

На Одещині поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який вчинив розбійний напад на пенсіонерку

27 серпня 2025, 19:49
фото: Національна поліція
Чоловік прийшов по гроші додому до одинокої бабусі, побив її і втік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

На спецлінію 102 звернулася онука потерпілої. Вона повідомила, що провідала 82-річну бабусю, яка мешкає в одному з сіл Успенівської громади, і виявила її побитою.

Медики госпіталізували постраждалу з численними тілесними ушкодженнями у вигляді переломів ребер, руки та пальців на руці, забоїв і травм на тілі.

Правоохоронці встановили, що 38-річний односелець жінки дізнався, що вона зберігає вдома гроші, і під час комендантської години проник до її домоволодіння. Зловмисник зайшов до будинку через незачинені двері і побив руками та металевим прутом господиню так, що вона втратила свідомість. Обшукавши оселю, він втік, не знайшовши грошей, по які приходив.

За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років позбавленням волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі жінка змушувала жебракувати 89-річну матір, прикувавши ланцюгом до стовпа. За скоєне одеситці загрожує до 8 років позбавлення волі.

