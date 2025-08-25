11:59  25 августа
25 августа 2025, 14:13

В Днепре на улице Ивана Нечуя-Левицкого сотрудники ТЦК устроили стрельбу: есть официальная реакция

25 августа 2025, 14:13
Скриншот с видео
В День Независимости в центре города раздались выстрелы

Об этом сообщали местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Событие произошло 24 августа на улице Ивана Нечуя-Левицкого. В Днепропетровском областном ТЦК и СП подтвердили факт и заявили, что расследование обстоятельств продолжается.

Согласно предварительной информации, группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Документов при себе у него не было, что является нарушением действующего законодательства для граждан призывного возраста. Ему предложили проехать в центр для уточнения данных, однако мужчина отказался, начал вести себя агрессивно и совершил нападение.

Чтобы остановить конфликт, один из представителей группы произвел предупредительный выстрел холостым патроном в воздух. Это позволило прекратить драку, после чего гражданин попытался скрыться. Пострадавших среди гражданских, военных и полицейских нет. На место была вызвана следственная группа Нацполиции и представители Военной службы правопорядка.

Ранее сообщалось, в одном из жилых комплексов Одессы военкомат провел масштабный рейд, во время которого возник конфликт. В сети распространилось видео спора женщин, среди которых был и человек в колесном кресле, с водителем автобуса, перевозившего мобилизованных.

25 августа 2025
07 августа 2025
