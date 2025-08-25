Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За словами юридичної радниці організації "Захист в'язнів України" Ганни Скрипки, усіх чоловіків оглянули медики в одній з місцевих лікарень, куди їх доставили 22 серпня.

Юристка пояснила, що ті, хто вже залишив ТЦК, проходили ВЛК і наразі не впевнені, коли зможуть повернутися додому. За її словами, багато родичів дзвонили до організації, занепокоєні тим, що їхні діти не дісталися дому. Законодавство передбачає сім днів для постановки на військовий облік, однак чоловіки перебували на території України лише два дні до того, як їх централізовано доставили до ТЦК.

Серед відпущених 11 осіб - чоловіки з обмеженнями за станом здоров’я або сімейними обставинами. Зокрема, до них входить уродженець Кам’янського Дніпропетровської області Іван Сонцев, який має троє дітей, а також двоє чоловіків із медичними показаннями. Всім іншим наразі продовжують оформлювати документи та ставити на облік у ТЦК.

Юрист Марко Коломоєць у коментарі Суспільному зазначив, що громадяни, які повернулися з-за кордону, мають ті самі права та обов’язки, що й інші українці. Вони зобов’язані відновити документи, зокрема паспорт та ідентифікаційний код, після чого мають сім днів для постановки на облік у військкоматі. У разі несвоєчасного звернення їх можуть внести до адміністративного розшуку, хоча постановка на облік можлива і за тимчасовими документами міграційної служби.

За даними МЗС, 22 серпня до України повернули 65 громадян із буферної зони на російсько-грузинському кордоні в Даріалі. Раніше повернули ще 44 українців, загалом з початку організованих евакуацій вдалося повернути 109 осіб. Більшість з них перебували у складних гуманітарних умовах та без документів після депортації з РФ.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК відкрили вогонь. На День Незалежності в центрі міста лунали постріли, що викликало занепокоєння серед мешканців.