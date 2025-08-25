11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 16:39

В Одесі 40 чоловіків, повернутих із російсько-грузинського кордону, відправили до ТЦК

25 серпня 2025, 16:39
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Частину з них уже відпустили додому, проте більшість досі залишаються в установі

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За словами юридичної радниці організації "Захист в'язнів України" Ганни Скрипки, усіх чоловіків оглянули медики в одній з місцевих лікарень, куди їх доставили 22 серпня.

Юристка пояснила, що ті, хто вже залишив ТЦК, проходили ВЛК і наразі не впевнені, коли зможуть повернутися додому. За її словами, багато родичів дзвонили до організації, занепокоєні тим, що їхні діти не дісталися дому. Законодавство передбачає сім днів для постановки на військовий облік, однак чоловіки перебували на території України лише два дні до того, як їх централізовано доставили до ТЦК.

Серед відпущених 11 осіб - чоловіки з обмеженнями за станом здоров’я або сімейними обставинами. Зокрема, до них входить уродженець Кам’янського Дніпропетровської області Іван Сонцев, який має троє дітей, а також двоє чоловіків із медичними показаннями. Всім іншим наразі продовжують оформлювати документи та ставити на облік у ТЦК.

Юрист Марко Коломоєць у коментарі Суспільному зазначив, що громадяни, які повернулися з-за кордону, мають ті самі права та обов’язки, що й інші українці. Вони зобов’язані відновити документи, зокрема паспорт та ідентифікаційний код, після чого мають сім днів для постановки на облік у військкоматі. У разі несвоєчасного звернення їх можуть внести до адміністративного розшуку, хоча постановка на облік можлива і за тимчасовими документами міграційної служби.

За даними МЗС, 22 серпня до України повернули 65 громадян із буферної зони на російсько-грузинському кордоні в Даріалі. Раніше повернули ще 44 українців, загалом з початку організованих евакуацій вдалося повернути 109 осіб. Більшість з них перебували у складних гуманітарних умовах та без документів після депортації з РФ.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК відкрили вогонь. На День Незалежності в центрі міста лунали постріли, що викликало занепокоєння серед мешканців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса депортація кордон ТЦК військовий повернення українців
У Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК влаштували стрілянину: є офіційна реакція
25 серпня 2025, 14:13
Скандал під час рейду ТЦК в одеському ЖК: реакція військкомату
25 серпня 2025, 11:40
На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
На Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону
25 серпня 2025, 19:58
Президенту США Дональду Трампу залишили Кубок світу з футболу
25 серпня 2025, 19:44
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
25 серпня 2025, 19:27
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата
25 серпня 2025, 19:27
У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події
25 серпня 2025, 19:13
На Житомирщині зупинили роботу схеми вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях
25 серпня 2025, 19:00
Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України
25 серпня 2025, 18:59
Киянин розробив ухилянту план втечі за 8 тисяч доларів
25 серпня 2025, 18:56
У Дніпрі 9-річна дитина травмувалася внаслідок падіння інсталяції у парку
25 серпня 2025, 18:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »