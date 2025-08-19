На Одещині нетверезий водій на Lexus в’їхав у дерево і перекинувся

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegiNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Lexus-GS300, рухаючись селом, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у придорожнє дерево, в результаті чого сталося перекидання легковика.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 45-річний пасажир. Водія та ще двох пасажирів – 46-річну жінку й 44-річного чоловіка – з різними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доправили до лікарні.

Відомо, що водій був п’яний.

Нагадаємо, 18 серпня у ДТП на Одещині загинуло троє людей. Аварія сталася на перехресті доріг між населеними пунктами Білгород-Дністровський та Старокозаче.