13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 15:33

На Одещині нетверезий водій на Lexus в’їхав у дерево і перекинувся

19 серпня 2025, 15:33
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Автопригода сталася 19 серпня вранці у Савранській громаді

Про це повідомляє RegiNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Lexus-GS300, рухаючись селом, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у придорожнє дерево, в результаті чого сталося перекидання легковика.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 45-річний пасажир. Водія та ще двох пасажирів – 46-річну жінку й 44-річного чоловіка – з різними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доправили до лікарні.

Відомо, що водій був п’яний.

Нагадаємо, 18 серпня у ДТП на Одещині загинуло троє людей. Аварія сталася на перехресті доріг між населеними пунктами Білгород-Дністровський та Старокозаче.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДТП смертельна ДТП авто фото поліція
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
На Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль
18 серпня 2025, 13:15
На Одещині горів склад вторсировини
18 серпня 2025, 09:07
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Одещині засудили зрадника, який заробляв на допомозі росіянам
19 серпня 2025, 16:30
США не відправлятимуть свої війська в Україну
19 серпня 2025, 16:29
Нові ліки та обладнання для медзакладів: міжнародні партнери посилюють підтримку Харківщини
19 серпня 2025, 16:22
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 15:59
На Сумщині судили "ДНРівця", якого взяли в полон на Курщині
19 серпня 2025, 15:53
На Харківщині розширюють мережу мобільних поштових відділень для громад під обстрілами
19 серпня 2025, 15:51
На ремонті злітної смуги аеропорту Чернівців розтратили понад 3,3 млн грн
19 серпня 2025, 15:25
На Тернопільщині водій Renаult виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом
19 серпня 2025, 15:20
На Дніпропетровщині військовий вимагав хабарі за приховування самовільного залишення служби
19 серпня 2025, 15:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »