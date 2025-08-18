На Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль

фото: ДПСУ

Прикордонники викрили спробу переправлення осіб через кордон до невизнаного Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, в одному з сіл Роздільнянського району прикордонники зупинили легковий автомобіль, що рухався в напрямку кордону. У салоні машини перебував водій та восьмеро пасажирів.

45-річний водій мав довезти мешканців Донецької, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей до прикордонної зони.

Коштувала така поїздка від 7,5 до 8,5 тис. доларів США, а також 5 тис. гривень керманичу – за доставку до кордону.

Водію та пособнику із телеграм-каналу повідомлено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 454 тис. грн та у вигляді нічного домашнього арешту відповідно.

Відносно вісьмох пасажирів складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує лише штраф.

