17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 13:15

На Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль

18 серпня 2025, 13:15
фото: ДПСУ
Прикордонники викрили спробу переправлення осіб через кордон до невизнаного Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, в одному з сіл Роздільнянського району прикордонники зупинили легковий автомобіль, що рухався в напрямку кордону. У салоні машини перебував водій та восьмеро пасажирів.

45-річний водій мав довезти мешканців Донецької, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей до прикордонної зони.

Коштувала така поїздка від 7,5 до 8,5 тис. доларів США, а також 5 тис. гривень керманичу – за доставку до кордону.

Водію та пособнику із телеграм-каналу повідомлено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 454 тис. грн та у вигляді нічного домашнього арешту відповідно.

Відносно вісьмох пасажирів складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує лише штраф.

Нагадаємо, на днях в Одеській області затримали організатора незаконного переправлення чоловіків до Молдови. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

