Масове "цвітіння" моря в Одесі: токсичні речовини перевищують норму у 5 разів

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В Одесі знову фіксують масове скупчення водоростей біля пляжів. Вода набуває неприродного кольору — від зеленого до брудно-коричневого, а на поверхні утворюється щільний шар водоростевої маси

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передає RegioNews.

Екоінспектори дослідили проби морської води в межах міста. Результати аналізів показали перевищення норм:

Завислі речовини — у 1,5 раза вище норми. Вони знижують прозорість води, обмежують доступ світла і шкодять водним рослинам.

Азот амонійний — у 5,5 раза вище норми. Ця сполука утворюється при розкладанні органіки та є токсичною для морських мешканців, особливо за умов спеки та зниженого кисню.

Надлишок поживних речовин у воді викликає евтрофікацію — так зване "цвітіння" моря. Це явище супроводжується дефіцитом кисню, погіршенням якості води та ризиком замору риби.

Екологи закликають одеситів утриматись від купання в зонах скупчення водоростей та очікують стабілізації ситуації після зміни погодних умов.

