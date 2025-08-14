07:35  14 серпня
14 серпня 2025, 12:18

Масове "цвітіння" моря в Одесі: токсичні речовини перевищують норму у 5 разів

14 серпня 2025, 12:18
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
В Одесі знову фіксують масове скупчення водоростей біля пляжів. Вода набуває неприродного кольору — від зеленого до брудно-коричневого, а на поверхні утворюється щільний шар водоростевої маси

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передає RegioNews.

Екоінспектори дослідили проби морської води в межах міста. Результати аналізів показали перевищення норм:

  • Завислі речовини — у 1,5 раза вище норми. Вони знижують прозорість води, обмежують доступ світла і шкодять водним рослинам.
  • Азот амонійний — у 5,5 раза вище норми. Ця сполука утворюється при розкладанні органіки та є токсичною для морських мешканців, особливо за умов спеки та зниженого кисню.

Надлишок поживних речовин у воді викликає евтрофікацію — так зване "цвітіння" моря. Це явище супроводжується дефіцитом кисню, погіршенням якості води та ризиком замору риби.

Екологи закликають одеситів утриматись від купання в зонах скупчення водоростей та очікують стабілізації ситуації після зміни погодних умов.

Нагадаємо, у Жовтих Водах Дніпропетровської області зафіксували небезпечне перевищення бактерій у воді на двох найпопулярніших місцях відпочинку. Міська влада закликає утриматися від купання у цих водоймах.

