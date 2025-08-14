07:35  14 августа
На Днепропетровщине обнаружили опасное загрязнение воды: два популярных пляжа под запретом

14 августа 2025, 10:58
Фото: Известно
В Желтых Водах Днепропетровской области зафиксировали опасное превышение бактерий в воде на двух самых популярных местах отдыха

Об этом пишет Відомо со ссылкой на Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Так, на детском пляже обнаружили 24 000 колониеобразующих единиц (КОЕ) лактозоположительных кишечных палочек на дм³, при допустимой норме до 5 000 КОЕ. Это превышение почти в пять раз.

В водоеме села Веселая Ивановка, входящее в Желтоводскую громату — 13 000 КОЕ/дм³. Также зафиксированы химические нарушения: повышенный уровень хлоридов, сухого остатка и отклонение pH.

Специалисты предполагают фекальное загрязнение, которое повышает риск кишечных инфекций. Также химические отклонения могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Городские власти призывают воздержаться от купания в этих водоемах. Жителей и гостей просят выбирать только официальные пляжи, прошедшие санитарный контроль.

Напомним, в Днепре в районе яхт-клуба "Сич" зафиксировано интенсивное "цветение" воды. Прибрежная зона реки превратилась в мутную зеленую массу с резким запахом, сочетающим аромат перегретого ила и химических примесей.

