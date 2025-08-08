Фото: Національна поліція України

Подія сталася під час гуманітарної місії, коли судно прямувало для евакуації поранених і загиблих українських військових після обстрілів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В Одеській області слідчі оголосили про підозру віцеадміралу Чорноморського флоту росії. За даними правоохоронців, під час виконання обов'язків начальника штабу він віддав наказ про незаконне захоплення та утримання цивільного екіпажу українського судна "Сапфір" поблизу острова Зміїний. На борту перебували 21 цивільна особа, серед яких лікар та священнослужитель.

Захоплено цивільний екіпаж судна "Сапфір"

Слідство встановило, що екіпаж не мав зброї і не виконував бойових завдань. Незважаючи на це, людей примусово утримували в умовах, що загрожували їхньому життю та здоров'ю. Їм не надавали їжі та води, а також тримали під постійним психологічним тиском.

За інформацією правоохоронців, віцеадмірал особисто прибув на тимчасово окупований Зміїний, де наказав допитати капітана судна, намагаючись встановити його зв'язки з українськими спецслужбами або військовими. Він контролював процес утримання цивільних та розпорядився перевезти їх на територію тимчасово окупованого Криму.

Віцеадмірала рф підозрюють у воєнному злочині

Звільнення екіпажу відбулося лише під час обміну полоненими між Україною та росією. За вчинення воєнного злочину підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування проводиться у співпраці з Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадуємо, що у російському СІЗО утримували українських полонених у жорстких умовах із застосуванням катувань і погроз. Серед постраждалих була журналістка Вікторія Рощина, яка згодом загинула в полоні.