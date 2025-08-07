09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07:43  07 августа
В Киеве из озера вытащили тело человека
07 августа 2025, 10:30

Пытки, угрозы и изоляция украинской журналистки: экс-главе СИЗО РФ объявили подозрение

07 августа 2025, 10:30
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители объявили о подозрении бывшему руководителю следственного изолятора №2 в городе Таганрог Ростовской области

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, под его руководством в СИЗО действовала система жестокого обращения с гражданами Украины, которые содержались там без законных оснований. Среди потерпевших - украинская журналистка Виктория Рощина, задержанная на временно оккупированной территории Запорожской области и впоследствии этапированная в это учреждение. Она стала жертвой системных пыток и издевательств. Ранее была официально подтверждена ее гибель в российском плену.

Подозреваемый возглавлял СИЗО №2 в Таганроге

По информации следователей, женщина находилась в полной изоляции и подвергалась как физическому, так и психологическому давлению. Ей ограничивали доступ к питьевой воде, медицинской помощи и питанию. Также фиксировались случаи избиения, морального унижения и умышленного лишения возможности спать или сидеть в течение дня. Кроме того, удерживаемую принуждали к сотрудничеству с администрацией, используя угрозы и пытки.

Следствие квалифицирует действия подозреваемого как военное преступление в соответствии с международными нормами. Его обвиняют в сознательном нарушении положений Женевской конвенции, гарантирующих защиту гражданским лицам, в частности представителям медиа. В случае доказательства вины бывшему должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. 8 августа в столице пройдет церемония прощания с ней.

Украина война пытки военное преступление военные преступления журналистка
