На Одещині жінка вбила чоловіка, а замість в'язниці хоче піти на фронт

Фото: ілюстративне
У селі Балкове на Одещині сварка між співмешканцями завершилася смертю чоловіка

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За рішенням суду, 47-річну жінку визнано винною у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вироком передбачено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, трагедія сталася у січні під час спільного застілля. Між жінкою, її співмешканцем та їхнім знайомим виник конфлікт. Причиною суперечки стало небажання чоловіка приймати допомогу у догляді за матір’ю та вимога, щоб жінка залишила його будинок. У пориві гніву вона вдарила чоловіка кулаком по обличчю, після чого, коли той упав, продовжила завдавати удари ногами. Після інциденту жінка покинула оселю.

Потерпілого виявили лише за кілька днів, без свідомості. Його доправили до лікарні, але врятувати не вдалося - через 11 днів він помер від тяжкої черепно-мозкової травми.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала провину, розкаялася та заявила про бажання пройти службу в Збройних силах України за контрактом. Вирок суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Раніше повідомлялося, на Полтавщині чоловік запросив у гості знайому з іншого регіону, з якою познайомився в інтернеті. Через кілька тижнів він на ґрунті ревнощів почав бити та знущатися з неї.

