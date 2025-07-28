На трассе Одесса-Рени перевернулся грузовик: затруднено движение

фото: Национальная полиция

Утром 28 июля на 61-м километре автодороги М-15 Одесса-Рени в результате ДТП перевернулся грузовик Volvo. По предварительным данным, водитель не справился с управлением

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Движение транспорта на участке осуществляется только одной полосой. На месте работает патрульная полиция, регулирующая проезд.

Полиция призывает водителей быть осторожными, соблюдать ПДД и по возможности выбирать альтернативный маршрут.

Напомним, в Закарпатье в ДТП погиб 17-летний мотоциклист, еще один в больнице.