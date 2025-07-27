Фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В селе Острожец около 00:20 погиб 21-летний мотоциклист. Согласно предварительным выводам правоохранительных органов, молодой человек не справился с управлением транспортным средством и въехал в бордюр, после чего упал с мотоцикла.

Пострадавшим оказался житель села Пьянное. Он управлял мотоциклом марки "VDV XR-250". Во время падения парень был в защитном шлеме, однако это не уберегло его от серьезной травмы головы, которая оказалась несовместимой с жизнью. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть на месте происшествия.

Место аварии в Острожце, где погиб мотоциклист

Полицейские начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, включая техническое состояние транспортного средства и возможные факторы, которые могли повлиять на управление.

Напомним о смертельной аварии в Киевской области: мотоциклист погиб на месте.