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27 июля 2025, 09:01

Трагедия в Ровенской области: 21-летний парень погиб, не справившись с управлением мотоцикла

27 июля 2025, 09:01
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Фото: полиция Ровенской области
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Ночью 26 июля на территории Млиновской громады Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В селе Острожец около 00:20 погиб 21-летний мотоциклист. Согласно предварительным выводам правоохранительных органов, молодой человек не справился с управлением транспортным средством и въехал в бордюр, после чего упал с мотоцикла.

Пострадавшим оказался житель села Пьянное. Он управлял мотоциклом марки "VDV XR-250". Во время падения парень был в защитном шлеме, однако это не уберегло его от серьезной травмы головы, которая оказалась несовместимой с жизнью. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть на месте происшествия.

Место аварии в Острожце, где погиб мотоциклист

Полицейские начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, включая техническое состояние транспортного средства и возможные факторы, которые могли повлиять на управление.

Напомним о смертельной аварии в Киевской области: мотоциклист погиб на месте.

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