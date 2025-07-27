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27 июля 2025, 13:04

В Закарпатье в ДТП погиб 17-летний мотоциклист, еще один в больнице

27 июля 2025, 13:04
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Фото: полиция Закарпатья
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Вечером в селе Синевир в Закарпатье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, водитель легковушки "BMW" не справился с управлением при повороте на неосвещенном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом, которым управлял 17-летний местный житель.

В результате столкновения юный мотоциклист погиб на месте. Его пассажир, 15-летний односельчанин, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Медики оценивают состояние подростка как стабильное, однако точный объем травм пока не сообщается.

Мотоцикл, на котором ехали подростки после столкновения

За рулем автомобиля находился 20-летний житель того же населенного пункта. По результатам медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Несмотря на это, его действия квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Следователи уже открыли уголовное производство и проводят расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз.

Напомним, смертельная авария в Киевской области: мотоциклист погиб на месте.

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