Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

25 июля произошло смертельное ДТП в Кривом Роге, на улице Ивана Сирко. Спасатели выяснили, что легковый автомобиль столкнулся с автокраном. Водитель легковушки погиб на месте.

Спасатели деблокировали из истерзанного автомобиля тело 47-летнего мужчины.

Напомним, ранее в Житомирской области произошло смертельное ДТП. 49-летний водитель тягача Mersedes Benz с полуприцепом двигался со стороны столицы в направлении Житомира. Водитель столкнулся с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 62-летний киевлянин. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. 53-летнюю киевлянку, пассажирку легковушки, госпитализировали в реанимацию.