11:45  25 июля
Жестокое нападение в Киеве: двое молодых людей избили мужчину за замечания
07:58  25 июля
В Украине высокий риск пожаров: какие регионы в зоне опасности
05:05  25 июля
Купался с друзьями в озере и пропал: на Львовщине погиб 13-летний юноша
UA | RU
UA | RU
25 июля 2025, 22:55

Смертельное ДТП в Кривом Роге: легковый автомобиль влетел в автокран

25 июля 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге произошла смертельная авария. Погиб 47-летний мужчина

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

25 июля произошло смертельное ДТП в Кривом Роге, на улице Ивана Сирко. Спасатели выяснили, что легковый автомобиль столкнулся с автокраном. Водитель легковушки погиб на месте.

Спасатели деблокировали из истерзанного автомобиля тело 47-летнего мужчины.

Напомним, ранее в Житомирской области произошло смертельное ДТП. 49-летний водитель тягача Mersedes Benz с полуприцепом двигался со стороны столицы в направлении Житомира. Водитель столкнулся с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 62-летний киевлянин. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. 53-летнюю киевлянку, пассажирку легковушки, госпитализировали в реанимацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Днепр
В Ивано-Франковской области погиб народный депутат - ДБР обнародовало кадры с места происшествия
25 июля 2025, 14:48
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил насмерть женщину и скрылся
25 июля 2025, 14:35
На Кировоградщине ребенок погиб в ДТП: тело деблокировали с авто
25 июля 2025, 14:29
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Черкасской области разоблачили администратора Telegram-канала, который сообщал о ТЦК
25 июля 2025, 22:35
Протесты продолжаются: сотни киевлян вышли на улицы
25 июля 2025, 21:26
Российский дрон ударил по гражданскому авто на Запорожье: два человека убиты
25 июля 2025, 20:55
Изнасиловал и убил: в Сумской области задержали мужчину, который жестоко расправился с 17-летней девушкой
25 июля 2025, 20:42
Россияне атаковали Харьков: прилет в центре города, повреждена многоэтажка
25 июля 2025, 20:27
В Киеве задержали двух наркоторговцев: у них изъяли психотропов на 800 тыс. грн
25 июля 2025, 19:40
На Днепропетровщине спасли выпавшего из окна ребенка
25 июля 2025, 19:33
$8000 за пересечение границы: на Закарпатье разоблачили схему переправки мужчин за деньги
25 июля 2025, 19:24
В Харьковской области мужчина зарезал человека на детской площадке
25 июля 2025, 19:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виталий Сыч
Данило Мокрик
Все блоги »