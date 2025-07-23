Россия убила мирного жителя Донецкой области, пострадали 20 человек

фото: Вадим Филашкин

За 22 июля в Донецкой области в результате обстрелов российских войск погиб мирный житель. Есть много раненых

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, жертвой российских террористов стал житель Краматорска.

"Еще 20 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении главы ОВА.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 374 погибших и 7 648 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.