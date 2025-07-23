Сумщина под огнем: 85 обстрелов в сутки, одна погибшая и 10 раненых мирных жителей
Сумская область подверглась масштабным обстрелам со стороны российских войск. За прошедшие сутки враг совершил 85 атак в 36 населенных пунктах 19 территориальных общин
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате обстрелов в Сумской общине погибла 1 мирная жительница (1953 года рождения), 9 человек получили ранения разной степени тяжести. Еще один раненый зафиксирован в Николаевской сельской общине.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с беспилотников, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО). Зафиксировано 5 сбросов ВОГ с БпЛА, 20 ударов управляемыми авиабомбами и 5 ударов РСЗО. Кроме того, совершены атаки FPV-дронами.
В результате обстрелов повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры: медицинские учреждения, учебные заведения, административные здания, жилые дома, магазины, а также транспортные средства.
В частности, значительные разрушения получили объекты в Сумской, Глуховской, Ворожбянской, Поповской и Ахтырской общинах.
Воздушная тревога длилась 18 часов 26 минут.
Напомним, после российской атаки обесточена часть Сумщины. Некоторые медицинские учреждения функционируют на резервном питании. Специалисты активно работают над возобновлением электроснабжения.