Сумщина под огнем: 85 обстрелов в сутки, одна погибшая и 10 раненых мирных жителей

фото: ГСЧС Сумщины

Сумская область подверглась масштабным обстрелам со стороны российских войск. За прошедшие сутки враг совершил 85 атак в 36 населенных пунктах 19 территориальных общин

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрелов в Сумской общине погибла 1 мирная жительница (1953 года рождения), 9 человек получили ранения разной степени тяжести. Еще один раненый зафиксирован в Николаевской сельской общине.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с беспилотников, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО). Зафиксировано 5 сбросов ВОГ с БпЛА, 20 ударов управляемыми авиабомбами и 5 ударов РСЗО. Кроме того, совершены атаки FPV-дронами.

В результате обстрелов повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры: медицинские учреждения, учебные заведения, административные здания, жилые дома, магазины, а также транспортные средства.

В частности, значительные разрушения получили объекты в Сумской, Глуховской, Ворожбянской, Поповской и Ахтырской общинах.

Воздушная тревога длилась 18 часов 26 минут.

Напомним, после российской атаки обесточена часть Сумщины. Некоторые медицинские учреждения функционируют на резервном питании. Специалисты активно работают над возобновлением электроснабжения.