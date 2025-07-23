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23 июля 2025, 15:59

Спорткомплекс в Кривом Роге получил значительные повреждения из-за атаки дронов

23 июля 2025, 15:59
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фото: Известно
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В ночь на 23 июля Кривой Рог подвергся атаке беспилотниками типа "шахед"

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

В результате взрывной волны пострадал местный спорткомплекс - поврежден фасад здания, выбиты окна и уничтожена часть наружной отделки. Внутренние помещения, в том числе спортивный зал и бассейн, тоже получили значительные повреждения. Внутри бассейна до сих пор плавают обломки конструкций, которые превратились в строительный мусор, что усложняет дальнейшую уборку и восстановление.

Фото: "Известно"

В целом в спорткомплексе царит беспорядок, однако, к счастью, поскольку атака произошла ночью, обошлось без пострадавших среди людей. Этот случай был зафиксирован 23 июля во время масштабной атаки на Днепропетровскую область. Тогда было сбито 8 вражеских беспилотников, но некоторые из них все же нанесли ущерб.

Последствия обстрела Кривого Рога 23 июля

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в Кривом Роге также пострадал частный дом, четыре других здания получили повреждения. Пожарные ликвидировали пожары на нежилых объектах, частном предприятии и солнечных панелях. Кроме того, повреждено промышленное предприятие.

В результате обстрела пострадал комплекс

В других районах области ситуация тоже напряженная. В Синельниковском районе из-за атаки пострадало фермерское хозяйство - уничтожена техника, включая тракторы и комбайны. Пожары затронули магазин, амбулаторию, спортзал, школу, культурное заведение и административное здание. В Никопольщине агрессор применил тяжелую артиллерию, в результате чего были повреждены два частных дома в Марганецкой и Покровской громадах.

Помещение спорткомплекса засыпано обломками.

Напомним, в Кривом Роге ликвидируют последствия ночной атаки: повреждены десятки домов.

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