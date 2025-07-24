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24 липня 2025, 07:00

Через атаку дронів в Одесі горить ринок Привоз, зруйновані будинки

24 липня 2025, 07:00
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Сьогодні вночі РФ нанесла масований удар по Одесі дронами. У місті виникли пожежі на легендарному ринку Привоз та в житлових будинках. Постраждали троє осіб

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

"Одеський Привоз — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!", — зазначили в ДСНС.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню значиме для одеситів та кожного туриста місце.

"Зруйнована житлова 9-поверхівка — без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів", — йдеться в повідомленні.

Також рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС. Попередньо, постраждали три людини.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у місті зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

Сталося займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.

"Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО", — додав Олег Кіпер.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Нагадаємо, у Кривому Розі через атаку дронів у ніч на 23 липня пошкоджений спорткомплекс.

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РФ війна Одеса пожежа окупанти ринок дрон БПЛА атака Олег Кіпер шахед зруйновані будинки
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