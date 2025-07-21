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21 июля 2025, 10:15

Мужчине, распылившему газ в салоне маршрутки и ударившему ножом пассажира в Одессе, грозит до 8 лет заключения

21 июля 2025, 10:15
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фото: Национальная полиция
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Одесские полицейские завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который распилил газ в салоне маршрутки и ударил ножом пассажира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

О произошедшем вечером в мае в местном маршрутном автобусе полицию сообщили очевидцы.

Правоохранители установили, что по дороге нетрезвый 38-летний одессит прославлял РФ, придирался к людям, нецензурно выражался и агрессивно вел себя.

Пассажир автобуса сделал замечание мужчине. Тот в ответ распил из баллончика газ слезоточивого и раздражительного действия в направлении гражданина и ударил его несколько раз ножом в плечо и грудь.

Вызванная на место происшествия скорая доставила пострадавшего в больницу, где ему сделали операцию. Он получил проникающие и непроникающие колото-резаные раны грудной клетки и плеча, которые классифицированы как тяжелые и легкие телесные повреждения.

Полицейские задержали правонарушителя. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области во время ссоры мужчина ранил односельчанина.

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Одесская область Одесса полиция ножевое ранение газовый баллон автобус
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