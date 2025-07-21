Чоловіку, який розпилив газ у салоні маршрутки та вдарив ножем пасажира в Одесі, загрожує до 8 років ув’язнення

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про подію, яка сталася ввечері у травні в місцевому маршрутному автобусі, поліцію повідомили очевидці.



Правоохоронці встановили, що дорогою нетверезий 38-річний одесит прославляв рф, прискіпувався до людей, нецензурно лаявся та агресивно поводився.



Пасажир автобуса зробив зауваження чоловіку. Той у відповідь розпилив із балончика газ сльозогінної і дратівливої дії у напрямку громадянина та вдарив його кілька разів ножем у плече і груди.



Викликана на місце події "швидка" доправила постраждалого до лікарні, де йому зробили операцію. Він отримав проникаючі та непроникаючі колото-різані рани грудної клітки та плеча, які класифіковано як тяжкі та легкі тілесні ушкодження.



Поліцейські затримали правопорушника. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині під час сварки чоловік поранив односельця.