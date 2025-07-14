Ножом в живот за старые обиды: на Одещине во время ссоры мужчина ранил односельчанина
В Нерубайской общине Одесской области полиция задержала 58-летнего мужчину, который нанес тяжелое ножевое ранение своему 49-летнему знакомому
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, между мужчинами во время распития алкоголя возникла ссора из-за давних оскорблений, переросших в драку. В разгар конфликта старший мужчина схватил кухонный нож и ударил младшего в живот.
Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением.
Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему сообщено о подозрении.
Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, на Закарпатье задержан мужчина, который едва не убил односельчанина.
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