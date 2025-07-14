фото: Национальная полиция

В Нерубайской общине Одесской области полиция задержала 58-летнего мужчину, который нанес тяжелое ножевое ранение своему 49-летнему знакомому

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, между мужчинами во время распития алкоголя возникла ссора из-за давних оскорблений, переросших в драку. В разгар конфликта старший мужчина схватил кухонный нож и ударил младшего в живот.

Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему сообщено о подозрении.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, на Закарпатье задержан мужчина, который едва не убил односельчанина.