фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по военным преступлениям, которые привели к гибели человека

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в ночь на 19 июля вооруженные силы России атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА.

В результате атаки погибла женщина, еще шесть местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о других возможных пострадавших уточняются.

Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, в том числе в одном из них почти десять квартир уничтожены полностью. Разрушения также подверглись помещениям медицинской лаборатории, магазинам, салону красоты, заведениям питания и автомобилям горожан.

Прокуроры совместно с другими стражами порядка документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, этой ночью российские войска также нанесли очередной удар по Одессе. В результате вспыхнул пожар в многоэтажке, погибла женщина.