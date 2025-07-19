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19 июля 2025, 16:35

Массированная атака БпЛА по Одессе: обнародовано фото разрушений

19 июля 2025, 16:35
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фото: Одесская областная прокуратура
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Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по военным преступлениям, которые привели к гибели человека

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в ночь на 19 июля вооруженные силы России атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА.

В результате атаки погибла женщина, еще шесть местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о других возможных пострадавших уточняются.

Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, в том числе в одном из них почти десять квартир уничтожены полностью. Разрушения также подверглись помещениям медицинской лаборатории, магазинам, салону красоты, заведениям питания и автомобилям горожан.

Прокуроры совместно с другими стражами порядка документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, этой ночью российские войска также нанесли очередной удар по Одессе. В результате вспыхнул пожар в многоэтажке, погибла женщина.

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