В Одессе задержали женщину, которая собиралась взорвать здание ТЦК
СБУ и Нацполиция задержали террористку, которая по заказу РФ собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
По заданию окупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание, когда там находилось максимальное количество людей.
"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным самодельным взрывным устройством в военкомат", - говорится в сообщении.
Террористкой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 11 июля россияне атаковали дронами здание ТЦК в Одессе.