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18 июля 2025, 10:40

В Одессе задержали женщину, которая собиралась взорвать здание ТЦК

18 июля 2025, 10:40
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фото: СБУ
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СБУ и Нацполиция задержали террористку, которая по заказу РФ собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По заданию окупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание, когда там находилось максимальное количество людей.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным самодельным взрывным устройством в военкомат", - говорится в сообщении.

Террористкой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 11 июля россияне атаковали дронами здание ТЦК в Одессе.

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