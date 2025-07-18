В Одесской области водитель BMW открыл дверь и сбил мопед

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, 30-летний водитель BMW запарковался на обочине и, не удостоверившись в безопасности, открыл водительскую дверцу и задел мопед, на котором по дороге ехал 23-летний мужчина с 19-летней пассажиркой.



В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила переломы плеча и голени. Ее каретой скорой помощи доставили в больницу.



"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение", - добавили в полиции.

Напомним, в Одесской области грузовик насмерть сбил мужчину.