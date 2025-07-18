В Одессе женщину протащил по асфальту бус ТЦК: реакция военкомата

скриншот с видео

В четверг, 17 июля, в Одессе на улице Богдана Хмельницкого Ужинка пыталась "отбить" мужчину из буса ТЦК. Военные начали ехать и несколько метров протащили ее по земле

В Одесском областном ТЦК подтвердили инцидент, передает RegioNews.

Там отметили, что во время проверки учетных данных одного из военнообязанных гражданка пыталась помешать исполнению служебных обязанностей военных. В частности, блокировало движение служебного автомобиля.

В то же время, в Одесском ОТЦК "категорически осудили" любые проявления нарушения служебной дисциплины своими подчиненными. Поэтому по данному факту инициирована служебная проверка.

Кроме того, правоохранительные органы также расследуют происшествие.

После установки всех деталей участникам инцидента будет дана соответствующая правовая оценка согласно действующему законодательству.

Военные обращаются к гражданам с просьбой не препятствовать их работе.

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Напомним, в Николаеве правоохранители проверяют действия военных чиновников, подозреваемых в жестком обращении с мужчиной во время мобилизационного мероприятия.