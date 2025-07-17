В Одесской области водитель Toyota насмерть сбил пенсионера
Смертельное ДТП произошло вечером 16 июля в Ананьеве.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, 51-летний водитель легкового автомобиля Toyota совершил наезд на 70-летнего мужчину, когда тот пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
От полученных травм пешеход погиб.
Напомним, в Одесской области КамАЗ переехал легковой автомобиль, погиб водитель.
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