Россияне атаковали дронами здание ТЦК в Одессе
Утром 11 июля российские дроны атаковали Одессу, попали в здание ТЦК
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесса INFO.
В сети опубликовали фото, где видно, как над городом поднимается дым.
Ранее мы сообщали, что Одессу массово атакуют вражеские дроны. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
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10 июля 2025, 18:51
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