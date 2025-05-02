В Одессе в шахте лифта супермаркета нашли тело грузчика
Утром 1 мая в Одессе в одном из супермаркетов в лифтовой шахте обнаружили тело работника
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Тело 65-летнего грузчика направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств будет дана оценка действиям лиц, которые несут ответственность за соблюдение мер безопасности на производстве.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
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