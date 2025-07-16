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16 июля 2025, 14:40

На Одещине два агента ФСБ готовили ракетный удар по морскому порту

16 июля 2025, 14:40
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фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины предотвратили масштабную диверсию РФ в Одесской области. В результате спецоперации в регионе задержаны два агента ФСБ, которые готовили ракетный удар по составу селитры в одном из морских портов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным расследования, задачей задержанных было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном составе. В случае подтверждения информации враги планировали нанести по объекту ракетный удар, который мог повлечь за собой масштабные разрушения.

Злоумишленники - 29-летний местный житель и 56-летняя женщина, которая была его сообщницей.

Мужчина устроился разнорабочим в порт и отслеживал прибытие морских грузов. Обнаружив резервуары с селитрой, он доложил об этом куратору, передав координаты.

СБУ провела мероприятия по обеспечению безопасности портовой инфраструктуры, в частности вывезла весь объём селитры с места потенциального удара.

Сообщница агента перевозила его на "тестовые задания", в частности для поджогов релейных шкафов Укрзализныци.

Обоим задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента российских спецслужб, планировавшего теракт в центре Ровно.

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