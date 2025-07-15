фото: из соцсетей

На одной из главных трасс области перевернулся рейсовый микроавтобус

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во вторник, 15 июля, на трассе Днепр–Павлоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Согласно предварительным данным, опрокинулся рейсовый микроавтобус, двигавшийся между населенными пунктами Днепропетровщины. Фото с места происшествия распространили очевидцы в соц.сетях.

Информации о количестве пассажиров в салоне и возможных пострадавших пока нет. На место происшествия прибыли экстренные службы: работают спасатели, полиция и медики. Дорога частично перекрыта, движение транспорта затруднено.

Патрульная полиция проводит первоначальное выяснение обстоятельств ДТП. Причины аварии устанавливаются – не исключено, что к опрокидыванию могли привести техническая неисправность или нарушение правил дорожного движения. Все подробности обещают сообщить позже после завершения проверки.

Ранее сообщалось, в Самаре 15-летняя девушка ночью спровоцировала ДТП - в салоне была 11-летняя подруга.