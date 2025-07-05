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05 июля 2025, 10:40

В Одессе взорвался автомобиль: пострадал мужчина

05 июля 2025, 10:40
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фото: Telegram/Одесса Info
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Утром 5 июля в Киевском районе Одессы на улице Варненской произошел взрыв автомобиля Opel. Об инциденте на спецлинию 102 сообщили очевидцы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, пострадал находившийся внутри машины мужчина. Ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по взрывотехнической службе.

Сейчас выясняются все обстоятельства события.

Напомним, на Полтавщине в результате взрыва гранаты в авто погиб военнослужащий.

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