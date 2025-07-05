В Одессе взорвался автомобиль: пострадал мужчина
Утром 5 июля в Киевском районе Одессы на улице Варненской произошел взрыв автомобиля Opel. Об инциденте на спецлинию 102 сообщили очевидцы
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, пострадал находившийся внутри машины мужчина. Ему оказывается медицинская помощь.
На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по взрывотехнической службе.
Сейчас выясняются все обстоятельства события.
Напомним, на Полтавщине в результате взрыва гранаты в авто погиб военнослужащий.
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