В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
Уранці 5 липня в Київському районі Одеси на вулиці Варненській стався вибух автомобіля Opel. Про інцидент на спецлінію 102 повідомили очевидці
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який перебував усередині машини. Йому надається медична допомога.
На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці вибухотехнічної служби.
Наразі з'яслвуються усі обставини події.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець.
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