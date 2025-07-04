Не справился с управлением и уехал в озеро: в Тернопольской области в ДТП погиб 49-летний мужчина
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 4 июля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным полиции, 4 июля 49-летний житель Кременца, управляя автомобилем Opel Astra, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, оказавшись в водоеме. Авария произошла в деревне Иква.
Спасатели извлекли транспортное средство из воды, но спасти водителя медикам не удалось.
По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере ДТП открыли уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Тернопольской области в результате столкновения двух мотоциклов погибла 17-летняя девушка.
В Тернопольской области полицейские изъяли у прохожего почти 400 патронов к автомату КалашниковаВсе новости »
02 июля 2025, 14:22В Тернополе спасатели спасли 15-летнюю девушку из горящей квартиры
02 июля 2025, 12:47В Тернопольской области расследуют загадочную смерть мужчины
02 июля 2025, 05:05
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Спасатели деблокировали тело из разрушенного здания в Святошинском районе Киева
04 июля 2025, 15:10Военные капелланы ГУР издали Молитвенник украинского разведчика
04 июля 2025, 14:52Масштабный блекаут в Чехии: из-за отключения света остановились метро, транспорт и завод Skoda
04 июля 2025, 14:30Были в плену более трех лет: Украина и РФ провели очередной обмен пленных
04 июля 2025, 14:1910 лет за решеткой может провести командир 211 бригады, покрывавший издевательство над военнослужащими
04 июля 2025, 14:18На Центральном мосту в Днепре погиб пешеход: его личность до сих пор не установлена
04 июля 2025, 14:15Чиновник Минобороны нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн
04 июля 2025, 14:07Украинцы – единственные, кто больше всего хотят окончания войны
04 июля 2025, 13:59Фиктивный "уход" за отцом: одесситы продавали отсрочки от мобилизации
04 июля 2025, 13:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"