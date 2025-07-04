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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 4 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, 4 июля 49-летний житель Кременца, управляя автомобилем Opel Astra, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, оказавшись в водоеме. Авария произошла в деревне Иква.

Спасатели извлекли транспортное средство из воды, но спасти водителя медикам не удалось.

По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере ДТП открыли уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области в результате столкновения двух мотоциклов погибла 17-летняя девушка.