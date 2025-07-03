В Одесской области ликвидировали преступную организацию, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле

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Полицейские разоблачили пятерых участников группировки, которые наладили схему сбыта наркотиков и психотропов по всей территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Злоумышленники наладили полный цикл изготовления каннабиса – от культивации в специально обустроенных закрытых лабораториях до выращивания растений конопли на открытом грунте. За один сезон злоумышленники могли изготовить более 500 кг готовой к сбыту наркопродукции.

"Товар" распространяли по всей территории Украины, используя услуги логистических компаний.

Ориентировочный ежемесячный доход преступной группировки от наркоторговли превышает 20 миллионов гривен. Средства, полученные от противоправной деятельности, злоумышленники тратили на собственные нужды, в том числе элитное жилье и автомобили.

Наркоторговцам до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.