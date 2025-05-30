На Полтавщине в результате взрыва гранаты в авто погиб военнослужащий

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В автомобиле взорвалась граната – вероятно, M67. Водитель-военнослужащий от полученных травм скончался на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

Трагедия произошла утром, 30 мая, в Супруновке. Там в результате взрыва сгорел автомобиль Opel. На месте происшествия правоохранители обнаружили обгоревшее тело мужчины.

По данным местных СМИ, погиб местный житель, проходивший службу в Нацгвардии. По одной из версий у него в руке взорвалась граната М67. От полученных травм он погиб на месте.

Напомним, в Полтавской области в ДТП погиб бывший глава ТЦК.