На Херсонщине российские дроны атаковали грузовик: ранены двое мужчин
Сегодня, 2 июля, в полдень на трассе в Бериславском районе россияне атаковали с БпЛА грузовик
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews .
Отмечается, что из-за сброса взрывчатки с дрона на транспортное средство пострадали два человека.
У мужчин, 24 и 25 лет, диагностировали взрывные травмы, контузии и обломочные ранения конечностей.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, накануне российская армия атаковала более 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 10 мирных жителей.
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