Правоохранители эвакуировали из Константиновки двух пострадавших после ночного обстрела
Правоохранители эвакуировали из Константиновки женщину и пожилого мужчину после ночного обстрела, спасая их из зоны боевых действий
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В Константиновке полицейские спасли еще двух человек, оказавшихся в зоне боевых действий.
Кроме нее, полицейские забрали также пожилого мужчину, нуждавшегося в медицинской помощи. Эвакуационная группа смогла безопасно провести обоих пострадавших через зону активного действия вражеских дронов и доставить в безопасный пункт, где их ждали волонтеры.
В настоящее время эвакуированные уже находятся в безопасности в соседних регионах вместе с родными.
Ранее сообщалось, начальник Купянской МВА в Харьковской области рассказал, готов ли город к обороне.
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