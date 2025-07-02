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Правоохранители эвакуировали из Константиновки женщину и пожилого мужчину после ночного обстрела, спасая их из зоны боевых действий

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Константиновке полицейские спасли еще двух человек, оказавшихся в зоне боевых действий.

Кроме нее, полицейские забрали также пожилого мужчину, нуждавшегося в медицинской помощи. Эвакуационная группа смогла безопасно провести обоих пострадавших через зону активного действия вражеских дронов и доставить в безопасный пункт, где их ждали волонтеры.

В настоящее время эвакуированные уже находятся в безопасности в соседних регионах вместе с родными.

Ранее сообщалось, начальник Купянской МВА в Харьковской области рассказал, готов ли город к обороне.