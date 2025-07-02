Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Больше всего пострадала Никопольщина. В результате обстрелов там ранены семь человек. Пятеро из них госпитализированы, в том числе и 17-летняя девушка. Российские войска атаковали регион из дронов-камикадзе и использовали артиллерию.

В результате попаданий возникли масштабные пожары. В частности, загорелось поле с пшеницей. Пламя удалось оперативно локализовать. Повреждены два частных дома, три хозяйственных постройки, еще одно - полностью уничтожено. Также разрушены автомобили, гараж, здание одного из предприятий и объекты инфраструктуры.

На Синельниковщине под удар попала Межевская громада. Там оккупанты сбросили авиационные бомбы - КАБы. В результате обстрела повреждено почти 30 домов, два автомобиля и несколько нежилых зданий. По обновленной информации, ночью россияне ударили FPV-дроном по громаде, а утром обстреляли Великомихайловскую громаду из артиллерии. Там также зафиксировано разрушение инфраструктуры и жилых домов.

Спасатели ликвидировали пожары, местные власти документируют последствия ударов. На местах работают аварийные службы и коммунальщики.

Напомним, на Днепропетровщине у 46-летнего мужчины в гараже обнаружили боевой арсенал оружия.