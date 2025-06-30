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30 июня 2025, 16:31

В Запорожье осудили 19-летнюю агентку ФСБ: 15 лет за гос.измену

30 июня 2025, 16:31
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фото: Служба безопасности Украины
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Жительницу Запорожья, которая шпионила в пользу российских спецслужб, признали виновной в государственной измене

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Суд вынес приговор 19-летней жительнице Запорожья, работавшей на российские спецслужбы. Ее признали виновной в государственной измене, совершенной в военное время по предварительному сговору группой лиц. Приговор – 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, молодая женщина училась в одном из университетов города. Российские спецслужбы завербовали ее через крестную - коллаборантку, которая живет на временно оккупированной территории. Агент действовала по указаниям ФСБ и выполняла задачи по выявлению расположения украинских командных пунктов и предприятий оборонного значения. Кроме этого, она фиксировала места вражеских ракетных ударов, их последствия и передавала соответствующую информацию кураторам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте 2024 года. Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон с подтверждением причастности к шпионской деятельности.

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Суд признал девушку виновной по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, предпринимателя из Харьковщины судили за работу на оккупантов.

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государственная измена Запорожье ФСБ РФ суд СБУ
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