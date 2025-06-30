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30 июня 2025, 19:24

В Одессе мужчина забрал домой обломок дрона типа "Шахед"

30 июня 2025, 19:24
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фото: Телеграмм/Украина о Главном
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українською мовою

Мужчина забрал домой обломок вражеского дрона-камикадзе "Шахед", что вызвало беспокойство из-за риска взрыва

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "Украина о Главном", передает RegioNews.

В Одессе зафиксировали странный и одновременно опасный инцидент - неизвестный мужчина забрал обломок упавшего на территории города вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед". Об этом стало известно после того, как в соцсетях появились фото, где мужчина идет по улице, держа на плече большой фрагмент беспилотника.

Фотографии быстро получили широкую огласку и вызвали бурную реакцию пользователей. Часть людей шутила, мол, "что упало – то пропало", другие же серьезно отмечали опасность таких действий.

Пользователи соцсетей предостерегают об опасности таких действий

Эксперты напоминают: обломки дронов могут содержать взрывоопасные элементы, способные сдетонировать даже при незначительном механическом воздействии.

В этой связи следует напомнить: не стоит приближаться к остаткам сбитых БпЛА, не трогать их и, тем более, не забирать домой. Извлечение обломков без участия специалистов ГСЧС может нести прямую угрозу жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что в Киеве "шахед" взорвался возле укрытия: момент попал на видео.

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дрон Одесса шахед беспилотники БПЛА ГСЧС опасность инцидент военная техника
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