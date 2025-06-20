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20 июня 2025, 03:55

Вывез тело в коробке и спрятал: в Одессе задержали мужчину, который убил 7-летнего ребенка соседей

20 июня 2025, 03:55
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фото: Нацполиция
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Жестокое убийство произошло 18 июня в Одессе. Злоумышленнику, находившемуся в розыске ТЦК и СП, грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, 31-летний злоумышленник проживал рядом с семьей убитой Саломеи Тарасюк. Девочка знала соседа, поэтому пошла с ним в дом, где тот лишил ее жизни.

"Предварительно причиной смерти девочки является удушение. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, изверг в коробке вывез тело убитого ребенка за несколько кварталов, где бросил в подвале.

Известно, что задержанный злоумышленник находился в розыске ТЦК и СП. За убийство малолетнего ребенка фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что семилетняя Соломия Тарасюк вечером 18 июня вышла из дома и не вернулась.

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