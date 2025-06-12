Полицейские расследуют загадочную смерть младенца в Одесской области

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По факту смерти младенца в Одесской области полицейские расследуют два уголовных производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Беляевского общества. Предварительно правоохранители установили, что 33-летняя женщина легла с сыном спать, а очнувшись, обнаружила малыша без признаков жизни.

Тело мальчика следователи направили на судебно медицинскую экспертизу. Предварительно смерть ребенка наступила в результате пневмонии.

По факту смерти ребенка внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "естественная смерть" и статьи 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области , в котором пострадали два человека.