Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили схему хищения средств на строительстве укрытий. Как показала проверка, эти укрытия не соответствовали нужному качеству.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили хищение бюджета при закупке укрытий в Одесской области. К схеме оказался причастный директор компании, специализирующейся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. Как сообщники привлекли должностных лиц еще нескольких организаций.

Также, по данным полиции, были задействованы представители органов местного самоуправления. Они способствовали коммерческой структуре в победе тендеров на закупку быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты. В частности, они подписывали документы, зная обо всех нюансах соглашений и поставлении укрытий.

Проверка показала, что для строительства использовали бетон низшего класса. Также специалисты говорят об отсутствии армирования сооружений, несоответствии укрытий защитным свойствам.

"Раньше организатор этой схемы и один из исполнителей уже получили подозрения за присвоение более 14 млн грн при закупке укрытий для учебных заведений в Киевской области", - добавили правоохранители.

На Львовщине разоблачили схему с хищением бюджета на строительстве укрытий. Директор фирмы записал в отчеты завышенные объемы строительства. В результате смету одного из укрытий увеличили на 770 тысяч гривен, другого – более чем на 520 тысяч.