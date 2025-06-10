Россия ударила по Одессе: есть погибший, уничтожена станция экстренной помощи
В ночь на вторник, 10 июня, в результате очередной российской атаки на Одессу погиб 59-летний мужчина. Еще по меньшей мере четыре человека получили ранения. По предварительным данным, пострадавшие получили разной степени травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, в центре Одессы разрушены и повреждены жилые дома.
Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Повреждены кареты скорой помощи, на месте идет пожар. К счастью, пострадавших среди медперсонала нет, отметил Кипер.
Все уполномоченные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.
Правоохранители документируют очередное дерзкое преступление россиян против гражданского населения Одесщины.
Напомним, этой ночью российские кафиры атаковали Киев. Пострадали 4 человека, зафиксированы серьезные разрушения в семи районах города.