Оккупанты нанесли более 550 ударов по Запорожской области: есть пострадавшая

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 556 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, раненая пожилае женщина.

Враг нанес один ракетный удар по Запорожью. А также совершил 6 авиационных обстрелов Каменского, Гуляйполя, Ольговского и Новоандреевки. Еще:

307 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Юрковку, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.

4 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку и Малую Токмачку.

238 артударов пришлись по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

Поступило 10 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и объектах инфраструктуры.

Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали Киев. Пострадали 4 человека, зафиксированы серьезные разрушения в семи районах города. В Одессе в результате российской атаки на Одессу погиб 59-летний мужчина.