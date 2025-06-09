ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одеській області правоохоронці розпочали розслідування щодо жорстокого поводження з дитиною

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як 17-річний юнак завдає тілесних ушкоджень 12-річному підлітку.

Подія сталася в закинутій будівлі, все фільмувала третя особа, а згодом відео було оприлюднене в Facebook, що викликало хвилю обурення та тривоги серед користувачів.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 127 Кримінального кодексу України — катування.

Наразі тривають активні слідчі дії, встановлюються всі учасники події, з’ясовуються обставини інциденту.

Ювенальна превенція Національної поліції звертається до батьків, будьте уважними до змін у поведінці своїх дітей. Не замовчуйте прояви насильства — навіть незначні.

Нагадаємо, на Закарпатті подружжя катувало, а потім спалило свого 10-річного сина. За жорстоке вбивство горе-батьки отримали по дев'ять років ув'язнення.