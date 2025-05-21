На Закарпатье родители посадили на цепь и сожгли 10-летнего ребенка: как их наказал суд

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В селе Серне Закарпатской области супруги пытали, а затем сожгли своего 10-летнего сына. За жестокое убийство горе-родители получили по девять лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости Закарпатья".

Как установило следствие, трагедия произошла 13 мая 2024 года. 31-летняя мать и 35-летний отец, находясь под хмельком, решили наказать ребенка за якобы кражу телефона и денег.

Сначала мужчина привязал мальчика металлической цепью за шею к столбу и зафиксировал его замком, ключ от которого отдал матери. Впоследствии ребенка освободили, но после пытки не закончились.

Мать во время "воспитательного разговора" облила мальчика горючей жидкостью из пластиковой бутылки. По ее словам, она не знала, что это был бензин. В этот момент рядом находился ее сожитель, куривший сигарету. Спустя несколько минут тело ребенка загорелось.

Родители пытались потушить пламя самостоятельно, но не обратились за медицинской помощью сразу. Лишь спустя несколько часов они вызвали "скорую".

Во время судебного процесса мать частично признала вину — в разрешении привязать сына к столбу и в промедлении с вызовом врачей. В то же время она утверждала, что не подозревала об опасности жидкости, которой облила ребенка.

Суд признал обоих родителей виновными по части 2 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и частью 1 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

15 мая 2025 года обоим обвиняемым назначили по девять лет лишения свободы. Подсудимые могут обжаловать приговор в Закарпатском апелляционном суде в течение месяца.

В то же время на суде соседи и родственники сообщили, что мальчик долгое время подвергался домашнему насилию. О случаях издевательств знали и местные социальные службы. После трагедии из семьи изъяли еще одного ребенка.

Напомним, на Буковине женщина сажала своего 10-летнего сына на цепь, чтобы тот не озорствовал. Теперь ее будут судить за пытки сына.